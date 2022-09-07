سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وثيقة.. التعليم تحدد توقيتات الدراسات العليا للعام 2024/2023

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-07T20:38:17+0000
وثيقة.. التعليم تحدد توقيتات الدراسات العليا للعام 2024/2023

شفق نيوز/ حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء، توقيتات التقديم والقبول في الدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 2024/2023.

وتضمنت خارطة التوقيتات موعد التقديم للدراسات العليا في 2023/3/1 فيما جرى تحديد الامتحان التنافسي في 2023/5/2 للتخصصات الطبية والهندسية و 2023/5/3 للعلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الإدارية والاقتصادية 2023/5/4 للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وتضمن التقويم الصادر عن دائرة البحث والتطوير توقيتات إعلان القبول الأولي والقبول النهائي وإصدار الأوامر الجامعية وتحديد 2023/9/10 موعدا للمباشرة بالدراسة للعام الدراسي 2024/2023.

related

التعليم العراقية تتخذ جملة قرارات أبرزها تدوير المقاعد الشاغرة في الدراسات العليا

Date: 2022-06-18 16:04:57
التعليم العراقية تتخذ جملة قرارات أبرزها تدوير المقاعد الشاغرة في الدراسات العليا

التعليم تعلن موعد العطلة الصيفية وبدء العام الدراسي الجديد: سيكون حضورياً بالكامل

Date: 2022-06-11 17:16:33
التعليم تعلن موعد العطلة الصيفية وبدء العام الدراسي الجديد: سيكون حضورياً بالكامل

الجامعات العراقية تباشر غدا الأحد دراساتها العليا حضورياً

Date: 2021-09-18 11:35:31
الجامعات العراقية تباشر غدا الأحد دراساتها العليا حضورياً

(وثيقة).. المالية تخاطب التعليم العالي: سنوقف تعيينات العقود والمحاضرين ما بعد عام 2019

Date: 2022-09-06 07:28:28
(وثيقة).. المالية تخاطب التعليم العالي: سنوقف تعيينات العقود والمحاضرين ما بعد عام 2019

طلبة في الدراسات العليا يرفضون "الامتحان الإلكتروني" ويطرحون "بديلاً"

Date: 2020-05-29 16:11:16
طلبة في الدراسات العليا يرفضون "الامتحان الإلكتروني" ويطرحون "بديلاً"

"الطحين والدراسات العليا" يحركان تظاهرتين جنوبي العراق.. صور

Date: 2021-11-14 09:59:03
"الطحين والدراسات العليا" يحركان تظاهرتين جنوبي العراق.. صور

لأول مرة في العراق.. استحداث أقسام لدراسة الأمن السيبراني

Date: 2022-09-06 19:03:15
لأول مرة في العراق.. استحداث أقسام لدراسة الأمن السيبراني

التربية تُعلن تمديد موعد التقديم للدراسات العليا

Date: 2020-08-16 18:48:42
التربية تُعلن تمديد موعد التقديم للدراسات العليا