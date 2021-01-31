وثيقة.. التعليم العالي تتخذ أول خطوة لتدريس "جرائم البعث"

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأحد، أمراً بتشكيل لجنة لإعداد منهاج دراسي جديد يوثق جرائم حزب البعث الذي حكم العراق ما يزيد على 35 عاماً.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة صادرة بتاريخ اليوم 31 كانون الثاني الجاري من دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بوزارة التعليم العالي، تضمنت تشكيل لجنة تتولى مهمة الإشراف على إعداد منهاج دراسي تحت مسمى (جرائم حزب البعث البائد) لغرض تدريسه في الجامعات الحكومية والأهلية وللمراحل الدراسية كافة.

وشهد عهد نظام حكم البعث المئات من الجرائم ضد الشعب العراقي بعضها صنفت كجرائم "إبادة جماعية".