وثيقة .. التربية تصدر قراراً جديدا بشأن التعاقد مع المحاضرين والاداريين

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية أن يكون بداية التعاقد مع المحاضرين والإداريين العاملين بصيغة "مجانية" والمشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2021 بدءاً من تأريخ 1 / 1 / 2021 ، ولمدة سنة واحدة .

وجاء في وثيقة رسمية مذيلة بتوقيع وكيل وزير التربية فلاح محمود القيسي، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن تاريخ التعاقد مع المحاضرين والإداريين العاملين بصيغة مجانية في الوزارة والمشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2021، يكون يكون بدءاً من تأريخ 1 / 1 / 2021 ولمدة سنة واحدة.

ووافق مجلس الوزراء العراقي في السابع من نيسان الماضي، على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين في وزارة التربية، وفق الغطاء المالي المخصص اليهم بالموازنة لسنة (2021).

وشهدت محافظات بغداد، ديالى، الأنبار، بابل، ونينوى، كربلاء، النجف، الديوانية، واسط، المثنى، وذي قار، اعتصامات وتظاهرات متواصلة من قبل المحاضرين والإداريين المجانيين، للمطالبة بإنصافهم.

وتقدر أعداد المحاضرين بالمجان، نحو 350 ألفاً، موزعين على مختلف المحافظات العراقية، وهم في الغالب معلمون ومدرسون يقدمون مواد علمية لطلبة المدارس على مختلف المراحل، ليحصلون على الأجر عن كل درس قدموه، أو لا يحصلون في أحيان أخرى.