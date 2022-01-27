وثيقة.. التربية تصدر توضيحاً بشأن امتحان طلبة السادس الإعدادي الراسبين

شفق نيوز/ اوضحت وزارة التربية العراقية، يوم الخميس، ان قرارها بشأن السماح لطلبة السادس الإعدادي الراسبين بدرس أو اثنين، يشمل فئات محددة ووفق ضوابط.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد ورود العديد من الاستفسارات من قبل الطلبة واولياء الامور، نوضح آلية تنفيذ قرار هيئة الرأي حول نظام المحاولات للعام الدراسي 2021-2022".

وبينت ان القرار يسمح "لمن يرغب من طلبة الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة في المدارس الصباحية والمسائية، الراسبين منهم بدرس واحد أو درسين للعام الدراسي 2020-2021 بأداء الامتحانات العامة وفقًا لنظام المحاولات للعام الدراسي 2021-2022 بغض النظر عن عدد سنوات الرسوب في الصف السادس الاعدادي".

واضافت "يحتفظ الطالب المشمول بهذا القرار برقمه الامتحاني للعام الدراسي 2020-2021 لغرض اداء الامتحانات الوزارية وفق نظام المحاولات للعام الدراسي 2021-2022 ولا يجوز نقله لمدرسة اخرى".

وتابعت الوزارة "يعفى الطالب المشمول بهذا القرار من اداء الامتحانات الفصلية وامتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2021-2022".

واكدت ان القرار "يشمل الطلبة الذين يداومون بالانتساب للعام الدراسي الحالي 2021-2022 والراغبين بإداء الامتحانات النهائية وفق نظام المحاولات".

وختم الوزارة بالقول، إن القرار "لا يشمل الطلبة الراسبين في الامتحانات الوزارية وفق نظام المحاولات للعام الدراسي 2020-2021".