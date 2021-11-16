وثيقة .. التربية تسمح بالدوام سنة ثالثة للراسبين في مرحلتي الثالث متوسط والسادس الاعدادي

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية يوم الثلاثاء السماح للراسبين في الصفوف المنتهية لمرحلتي المتوسطة والاعدادية الدوام للسنة الثالثة.

ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع المدير العام للمديرية العام للتقويم والامتحانات شاكر نعمة عبد عون فإن يُسمح للطلاب الذين رسبوا سنتين في الصف الواحد في المدارس الثانوية والنهارية (العامة والمهنية) الدوام سنة ثالثة في المدارس الثانوية المسائية.

وأشار القرار إلى أن طلبة الثالث متوسط والسادس الاعدادي الراسبين في المدارس المسائية للعام الدراسي (2020/2021) لا يحق لهم الدوام للسنة الثانية في هذه المدارس، ويحق لهم التقديم للامتحانات الخارجية للعام الدراسي (2021/2022).