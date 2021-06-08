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وثيقة.. التربية تحسم مصير العام الدراسي لطلبة الصفوف المنتهية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-08T13:45:52+0000
وثيقة.. التربية تحسم مصير العام الدراسي لطلبة الصفوف المنتهية

شفق نيوز/ حسمت وزارة التربية، يوم الثلاثاء، مصير العام الدراسي الحالي لطلبة الصفوف المنتهية.

ووجهت الوزارة بكتاب رسمي صادر بتاريخ اليوم، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأنه يحق للطالب في الصفين الثالث المتوسط والسادس الاعدادي الاشتراك بالامتحانات العامة اذا كان ناجحاً في جميع الدروس أو راسباً بدرس أو درسين أو ثلاثة دروس، بعد إضافة 10 درجات الى معدلات السعي السنوي.

وبينت كيفية احتساب المعدل السنوي، حيث يتم اعتماد درجات نصف السنة أساساً لمعدل السعي السنوي للطالب في حال لم يؤد امتحانات الفصل الاول.

وبالنسبة للطالب الذي ادى امتحانات الفصل الاول ونصف السنة، يتم جمع درجات الفصل الاول مع درجات نصف السنة ويستخرج معدل السعي السنوي.

 

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