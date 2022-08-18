وثيقة.. التربية تحدد موعد مباشرة المعلمين والمدرسين في مدارسهم  

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تحديد الـ1 من شهر أيلول القادم موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 .

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة كافة / عدا اقليم كوردستان باعتماد يوم الخميس الموافق الـ1 من أيلول الحالي موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس".

وأضاف البيان أن هذا التوجيه "جاء من أجل وضع الخطط الكفيلة لتطوير النشاط التربوي واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر.