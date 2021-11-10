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وثيقة.. التربية العراقية تلغي نظام التعليم الإحيائي والتطبيقي

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-10T13:19:20+0000
وثيقة.. التربية العراقية تلغي نظام التعليم الإحيائي والتطبيقي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاربعاء، عن إلغاء تنويع التعليم الإحيائي والتطبيقي المعتمد حالياً في المرحلة الإعدادية والعودة إلى ما كان عليه التعليم سابقاً.

وبحسب إعمام من الوزارة إلى مديريات التربية في بغداد والمحافظات، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإنها قررت إلغاء العمل لتنويع التعليم للمرحلة الإعدادية الفرع العلمي الإحيائي والتطبيقي، والعودة الى نظام التعليم الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2022-2023.

وبينت أن طلبة الصف الخامس العلمي الاحيائي والتطبيقي الراسبون في السنة الأولى للعام الدراسي 2021-2022، تعم لهم سنة عدم رسوب ويتم تحويلهم الى الفرع العلمي للعام الدراسي 2022-2023.

واشارت الى ان طلبة السادس العلمي الاحيائي والتطبيقي الراسبون في السنة الاولى للعام الدراسي 2022-2023، يتم شمولهم بهذه الخيارات، الراسبون منهم بدرس او درسين يتم شمولهم بنظام المحاولات، او اعتبار العام الدراسي 2022-2023 سنة عدم رسوب ويتم تحويلهم الى الفرع العلمي.

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