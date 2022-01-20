وثيقة.. التربية العراقية تصدر توجيها يخص المعدل السنوي للدور الثالث

شفق نيوز/ اصدرت وزارة التربية العراقية، يوم الخميس، توجيها يخص المعدل السنوي لطلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي الراسبين الذين اجروا امتحان الدور الثالث.

وقالت الوزارة وفق وثيقة وردت إلى وكالة شفق نيوز، إنها توجه المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات ببعض المعالجات وكما يأتي :

- الطلبة الراسبين في الصف الثالث المتوسط (الدور الثالث) والصف السادس الاعدادي (الدور الثاني التكميلي) يحسب المعدل السنوي لهم للعام الدراسي الحالي :

(نصف السنة + درجة الفصل الثاني مقسومة على 2) .

- الطلبة الناجحين من الصف الثالث المتوسط (الدور الثالث) الى الصف الرابع الاعدادي للعام الدراسي الحالي تحتسب الدرجة لهم :

( درجة نهاية الكورس × 2 ) .