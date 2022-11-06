وثائق.. وزيرة المالية تعفي مسؤولين وتكلف آخرين

شفق نيوز/ أجرت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، يوم الاحد، تغييرات إدارية طالت عدداً من المسؤولين في الوزارة.

ووفقاً لمجموعة وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن سامي انهت تكليف علي هاشم مهدي من منصب معاون مدير عام المصرف الزراعي وتكليف بلال حسين بدلاً منه.

كما قررت سامي إنهاء تخويل عبير عبد الامير عبد النبي / معاون مدير عام الدائرة الاقتصادية وكالة وتكليف محمد حمزة مصطفى بادارة الدائرة الاقتصاد اضافة الى منصبه مديرا للدائرة القانونية.

وفي وثيقة اخرى قررت وزيرة المالية تكليف علية جسام عبد / معاون مدير عام دائرة الموازنة بادارة الدائرة المذكورة بالوكالة لحين تسمية مدير عام للدائرة على ان تكون باشراف الوزيرة.

كما قررت إنهاء تكليف عبد الستارهاشم علي معاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب من ادارة الهيئة وكالة وتكليف (خالد صلاح الدين محمد مراد ) مـديـر عـام دائـرة الـديـن الـعـام بـادارة الهيئة المذكورة اضافة لمهامه لحين تعيين مدير عام للهيئة.

وقررت وزيرة المالية ايضا انهاء تكليف (منـي رشـيـد شـاكـر مـن مـهـمـات مـديـر عـام دائـرة المحاسبة وكالة وتكون ادارة الدائرة المذكورة من قبلها لحين تعيين مدير عام للدائرة.

كما قررت سامي إنهاء تكليف عبد الحسن جمال عبد الله المستشار المالي من مهام اعمال مدير عام مصرف الرافدين وتكليف (محمد سمير عبـاس مـديـر عـام مـصـرف النهـريـن الإسـلامي بادارة المصرف اعلاه اضافة لمهامه لحين تعيين مدير عام للمصرف