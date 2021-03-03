وثائق.. نواب يطالبون بتعويض المواطنين بمبالغ مالية خلال الحظر

شفق نيوز/ اقترح عدد من النواب، مشروع قانون لتعويض المواطنين بمبالغ مالية عوضاً عن مفردات البطاقة التموينية خلال فترة حظر التجوال الذي فرضته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبحسب وثائق وردت لوكالة شفق نيوز، اليوم الأربعاء، فإن النائبة وفاء حسين سلمان، دعت رئاسة مجلس النواب، بعرض مقترح قانون "تعويض كافة المواطنين المشمولين بمفردات البطاقة التموينية، بمبالغ مالية فورية توزع خلال فترة الحظر الصحي".

ووقع على المقترح 50 نائباً من مختلف الكتل البرلمانية، إلى جانب اللجنة القانونية النيابية.