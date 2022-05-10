وثائق.. نائب: 300 اسم وهمي في إحدى دوائر ذي قار

شفق نيوز/ كشفت النائب عن محافظة ذي قار، نيسان الزاير، يوم الثلاثاء، عن وجود مئات الأسماء الوهمية في إحدى دوائر البلدية بالمحافظة.

وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، وجهتها الزاير الى محكمة تحقيق الناصرية المختصة بقضايا النزاهة، وديوان المحافظة، فإن "تدقيق المعلومات الواردة من مديرية بلديات المحافظة ومديرية بلدية سوق الشيوخ أسفر عن العثور على 300 اسم وهمي وخارج العمل في البلدية المذكورة".

وبينت أن "هذا العدد الوهمي رفع سقف الرواتب من مليار و400 مليون دينار عراقي إلى 4 مليارات و400 مليون دينار عراقي"، داعية محكمة تحقيق الناصرية ومكتب معاون المحافظ لشؤون المتابعة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.