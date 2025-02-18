وثائق.. موظفون يشكون محافظ ديالى أمام محكمة النزاهة

شفق نيوز/ تقدم عدد من الموظفين والمواطنين في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بشكاوى لدى محكمة النزاهة ضد المحافظ عدنان محمد عباس.

وجاءت الشكاوى بحسب 5 وثائق حصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها، نتيجة قيام المحافظ بإصدار توجيهات للتريث ببيع وإيجار أملاك الدولة لاسيما قطع الأراضي في مديرية بلدية بعقوبة للموظفين والمواطنين".

وأكد مقدمو الشكاوى وفقا للوثائق أن "إيقاف إجراءات بيع وايجارات قطع الأراضي مخالف للقانون وسبب هدراً بالمال العام لمديرية بلدية بعقوبة".