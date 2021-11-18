وثائق.. موظفون يشكون محافظ الديوانية ومسؤولون آخرون أمام النزاهة

شفق نيوز/ تلقت محكمة تحقيق النزاهة في محافظة الديوانية، اليوم الخميس، شكوى من موظفي كتاب العدول في المحافظة، بسبب عدم شمولهم بتوزيع قطع الأراضي السكنية.

وطبقا للوثائق التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن عددا من موظفي كتاب العدول في دائرة كاتب عدل الديوانية، تقدموا بشكوى أمام محكمة تحقيق النزاهة ضد محافظ الديوانية ومدير البلدية ومدير قسم التخصيص في دائرة البلدية بتهمة حرمانهم من عملية توزيع قطع الأراضي.

وبينوا في الشكوى، ان البلدية وزعت قطع اراضي على أشخاص محددين رغم ان نقاط المفاضلة لديهم أدنى من نقاط المستحقين.

وبحسب مصدر مطلع، فإن "عملية توزيع 53 قطعة أرض للمشمولين من موظفي كتاب العدول في الديوانية، شملت فقط مديري دائرتي كاتب العدل الأول وكاتب العدلي الثاني، إضافة لموظف يملك نفوذا واسعا في المحافظ، بينما اهملت توزيع قطع الأراضي لبقية الشريحة من العاملين في الدائرتين".