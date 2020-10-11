وثائق .. مسيحي يقاضي وزيراً عراقيا

شفق نيوز/ هاني حبيب كوركيس مسيحي يقطن العاصمة بغداد بعد ان ضاقت به السُبل –حسب ما يقول – طرق باب الدولة عسى ولعل تنتشله من الفقر وضيق العيش الذي المّ به إلا انه وبعد مرور سنوات لم يحصل على شي لذا قرر ان يرفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد وزير العمل والشؤون الاجتماعية لرفض الوزارة شمولة براتب الاعانة.

وقال كوركيس لـوكالة شفق نيوز، إني "قدمت بالسنوات السابقة طلبا إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل شمولي بقانون الحماية الاجتماعية رقم "١١" للسنة ٢٠١٤، إلا أن الوزارة رفضت شمولي بالقانون بحجة اني لست دون مستوى خط الفقر وعندي بعض الأملاك من عقار وسيارة خاصة".

وأضاف "بعد الرفض قدمت تظلما إلى اللجنة العليا للحماية الاجتماعية، إلا أن اللجنة رفضت التظلم بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩ وأيدت قرار مدير قسم الحماية الاجتماعية الرصافة وعدت أني فوق مستوى خط الفقر، علما اني مواطن مسيحي وأب لأربعة أولاد وبنت، واسكن حاليا في بيت ايجار عائد إلى أقربائي في منطقة البلديات شرقي بغداد"."

وتابع المواطن المسيحي "بعد ذلك رفعت دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بسبب عدم شمولي بالرعاية الاجتماعية، وإصدار تبليغ من المحكمة إلى الوزارة بتاريخ ٢١ / ١١ /٢٠١٩".

وبين كوركيس، أن "الدعوى المرفوعة مرفقة بالكتب الرسمية الصادرة من وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة تؤيد صحة كلامي وإني لا أملك أي دار عقاري أو قطعة أرض أو سيارة ولا أتقاضى أي راتب وظيفي أو تقاعدي".