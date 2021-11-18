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وثائق.. مرور كركوك توضيح آلية تسجيل المركبات غير الأصولية وتكشف حصيلة الحوادث

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-18T12:44:07+0000
وثائق.. مرور كركوك توضيح آلية تسجيل المركبات غير الأصولية وتكشف حصيلة الحوادث

شفق نيوز/ أعلن مدير شرطة مرور محافظة كركوك، العميد محمد إسماعيل علي، يوم الخميس، عن آليات تسجيل المركبات غير المسجلة رسمياً والمسجلة بشكل غير أصولي، فيما كشف عن إحصائية بحوادث السير وحصيلة الضحايا.

وقال مدير المرور في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، حول القرار الأخير الخاص بالمادة (٤٨) من قانون الموازنة رقم ۲۳ لسنة ۲۰۲۱ والمتضمن تسجيل المركبات غير المسجلة (غير أصولية) والمسجلة بطريقة غير أصولية.

وبين أن على أصحاب المركبة أو الدراجة النارية مراجعة مجمع التسجيل في المحافظة للمباشرة بترويج معاملة مركبته وإجراء الكشف الفني عليها وتدقيق موقفها.

واشار الى ان على صاحب المركبة تنظيم تعهد خطي بعدم وجود حقوق لأشخاص آخرين بمركبته، لافتا الى تحديد مدة زمنية قدرها شهران من تاريخ صدور الامر الاداري لترويج المعاملات وبخلاف ذلك سيتم حجز المركبة.

وبشأن الحوادث المرورية خلال العامين الماضي والحالي، اوضح العميد علي ان إجمالي الحوادث وضحاياها بلغ 80 حالة وفاة، و638 مصاباً، نتيجة لـ535 حادث اصطدام، و20 حادث دهس، و17 حادث انقلاب للمركبات.

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