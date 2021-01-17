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وثائق.. محافظ صلاح الدين يعفي مسؤولاً محلياً ويشكل ثلاث لجان تحقيقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-17T13:10:34+0000
وثائق.. محافظ صلاح الدين يعفي مسؤولاً محلياً ويشكل ثلاث لجان تحقيقية

شفق نيوز/ اعفى محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل الجبوري، يوم الاحد، احد المسؤولين المحليين في المحافظة، فيما شكل ثلاث لجان للتحقيق بتوزيع قطع الأراضي.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن الجبوري اعفى مدير بلدية بيجي ناطق عبيد صالح وكلف عبد العزير سلمان عبد الله بدلا منه.

كما شكل الجبوري بحسب الوثائق؛ ثلاث لجان للتحقيق بخصوص أراضي تكريت ومعاملات توزيع أراضي بيجي، ولجنة تحقيق مع مدير هيئة الاستثمار الذي أعفاه في وقت سابق اليوم الأحد.

وقرر محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل الجبوري، في وقت سابق اليوم الأحد، اعفاء رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة ليث حميد خلف من منصبه بسبب أدائه "السيء"، ورشح كل من فياض محمد عبد خلف الدليمي وعادل عبد الرزاق كميت مخلد رديف طالب الشيشاوي لمنصب رئيس هيئة استثمار صلاح الدين.

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