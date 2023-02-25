وثائق .. قناتا "MBC العراق" و"الشعائر" تمتثلان بعدم بث مسلسلي "معاوية" و"أبو لؤلؤة"

شفق نيوز/ امتثلت قناتي “MBC العراق” و “الشعائر” لتوجيه هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بعدم بث أية أعمال فنية تتناول موضوعات تاريخية جدلية و منها مسلسل "معاوية" وفيلم "أبو لؤلؤة".

وجاء في كتاب رسمي صادر عن قناة العراق MBC، إنه إشارة الى كتاب هيئة الاتصالات بخصوص عدم بث أي عمل فني من شأنه إذكاء السجال والجدل المذهبي حفاظا على أجواء الشهر الكريم واستقرار البلاد والسلم المجتمعي، نود اعلامكم بان القناة ملتزمة بلائحة قواعد البث الإعلامي الصادر عن الهيئة وأن القناة لم تنتج مسلسل "معاوية" ولن يعرض في الدورة البرامجية للشهر الفضيل او الدورات اللاحقة.

كما جاء في وثيقه صادره عن قناة الشعائر الفضائية بأنها ملتزمة بتطبيق مواد لائحة قواعد البث الإعلامي ولا توجد لديها اي نية لبث أعمال فنية تتضمن الانتقاص او تشويه المعتقدات الدينية للطوائف الاخرى غير ما يذكر في التاريخ الإسلامي الصحيح.

وأكدت أنها ستلتزم بعدم بث فيلم "شجاعة أبو لؤلؤة" الذي روج له في وقت سابق احتراما وتنفيذا لقرار هيئة الاعلام والاتصالات مقابل التزام قناه ام بي سي بعدم بث مسلسل معاوية .

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات قد خاطبت القناتين بعدم بث أي عمل فني من شأنه إذكاء السجال والجدل المذهبي حفاظا على أجواء شهر رمضان واستقرار البلاد والسلم المجتمعي مؤكدا على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق مواد لائحة قواعد البث الإعلامي الصادر عنها سيما عدم بث او اعادة بث مواد تهدد السلم الأهلي وعدم بث مواد تؤذي مشاعر مكونات النسيج الاجتماعي العراقي بفئاته الدينية والقومية.