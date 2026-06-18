وثائق.. صرف رواتب تقاعدية لمتهمين بالإرهاب منذ 15 عاماً

شفق نيوز - بغداد

كشف النائب حيدر محمد كاظم المطيري، يوم الخميس، عن وجود وثائق تخص ملف صرف رواتب تقاعدية لأشخاص متهمين بالإرهاب.

وقال المطيري في منشور له على موقع فيسبوك، إن "من أبرز قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي" مُدرج على أنه "شهيد"، فيما تستلم عائلته راتبه التقاعدي منذ 15 عاماً.

وأضاف أن أربعة "إرهابيين آخرين" تم سحب قراراتهم وإلغاء آثارها، مشيراً إلى أن جميع الأسماء المذكورة من محافظة بابل.

وأشار النائب إلى أن لجنة النظر التابعة لمؤسسة الشهداء قامت بجهود في متابعة هذا الملف، مؤكداً استمرار المتابعة في هذا الملف.

وارفق النائب حديثه بوثائق تخص الموضوع.