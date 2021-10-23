وثائق .. شبكة الإعلام العراقي توقف بث برنامج "ولاية بطيخ" الساخر بسبب تكلفته المالية

شفق نيوز/ قرر مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي، إيقاف بث برنامج "ولاية بطيخ" الساخر بسبب التكلفة المالية عن كل حلقة والتي تصل إلى أكثر من 35 الف دولار امريكي.

ووفقا للوثائق فإن اجمالي العقد المبرم بين الشبكة وإدارة البرنامج يبلغ مليون و500 الف دولار امريكي.

وقرر رئيس مجلس امناء الشبكة جعفر الونان بحسب وثيقة مذيلة بتوقيعه إيقاف بث برنامج ولاية بطيخ في جميع مؤسسات شبكة الاعلام العراقي للأسباب الموضوعية والفنية والمالية والواردة في تقرير المجلس على ان ينفذ القرار من تاريخ التصويت عليه.

ولاية بطيخ برنامج منوعات ومشاهد كوميدية عراقي، يتناول القضايا والشؤون السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية لدى المجتمع العراقي بصيغة كوميدية هزلية.

ويعد نوع البرنامج من برامج الكوميديا السوداء، البرنامج من إعداد وإخراج وتقديم علي فاضل وبطولة غسان إسماعيل، وأوس فاضل، وأثير كشكول، وأمير أبو الهيل، وسام ضياء، ضرغام احمد وفكرت سالم. بثّ البرنامج على قناة هنا بغداد الفضائية وعلى قناة دجلة وقناة آسيا، وتوفرت حلقاتهُ للعرض على موقع البرنامج الإلكتروني، وعلى قناة البرنامج الرسمية على اليوتيوب.

وكانت الانطلاقة الاولى للبرنامج في تاريخ 1 أبريل 2016. وتم اصدار عدد من المواسم له حتى الآن.