وثائق.. ذي قار تبدأ بإجراءات تثبيت العقود في الدوائر "منقولة الصلاحيات"

شفق نيوز/ اعلنت الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بإجراءات تثبيت العقود على الملاك الدائم.

وقال محافظ ذي قار، محمد الغزي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية باشرت إجراءات تثبيت العقود على الملاك الدائم للدوائر المنقولة الصلاحيات في المحافظة"، مبينا أن "إجراءات التثبيت شملت دائرتي الطرق والجسور وهيئة استثمار المحافظة".

وتشهد محافظة ذي قار، سيما مركزها مدينة الناصرية تظاهرات بشكل يومي تطالب بالخدمات والتعيينات بينها تظاهرات ينظمها اصحاب العقود للمطالبة بتثبيتهم.