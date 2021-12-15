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وثائق.. حكومة ذي قار تشدد إجراءات تنقل السيارات الحكومية

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-15T14:13:09+0000
وثائق.. حكومة ذي قار تشدد إجراءات تنقل السيارات الحكومية

شفق نيوز/ شددت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار (جنوبي العراق)، من إجراءات تنقل العجلات الحكومية داخل المحافظة.

وطبقاً لوثائق تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن "المحافظ احمد الخفاجي وجه بتعميم مطالعة مستشاره الامني والتي تتكون من 13 نقطة، للحد من تجول العجلات الحكومية بعد نهاية الدوام الرسمي في مدينة الناصرية وضواحيها".

وتضمنت الوثائق، " موافقة المحافظ على تشكيل لجنة مختصة لمتابعة ظاهرة تجوال العجلات الحكومية بعد نهاية الدوام الرسمي وردعها تتألف من قيادة الشرطة والمرور والامن الوطني، إضافة إلى منع ركوب العوائل والاطفال في السيارات الحكومية والمحاسبة على ذلك التصرف".

 

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