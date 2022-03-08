وثيقتان.. امر استقدام بحق امين بغداد

شفق نيوز/ اظهرت وثيقتان حصلت عليهما وكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، أن القضاء العراقي استدعى أمين بغداد علاء المعمار.

وبحسب الوثيقة الأولى فأن قاضي محكمة تحقيق الكاظمية اصدر أمراً باستقدام أمين بغداد علاء المعمار وفق أحكام المادة 229 عقوبات.

وجاء في الوثيقة الثانية التي وجهها مركز شرطة الحرية الى مركز شرطة كرادة مريم "نرفق طياً ورقتي التبليغ الخاصة بالمشكو منه (علاء معن المعمار) والساكن ضمن اعمال مركزكم راجين اجراء اللازم من قبلكم واعادة الورقة الثانية بعد التبليغ الأصولي وختم مختار المحلة على اصل ورقة التبليغ.

وأعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، امس الاثنين، عزمها استجواب أمين بغداد في مجلس النواب حول ملفات عدة، مشيرة إلى قيامه بتعيين أقاربه في مناصب عليا بالأمانة.

كما طالبت نصيف رئيس مجلس الوزراء بإقالة أمين بغداد "فوراً" ، متهمة اياه بالاعتداء على معاون مدير بلدية الشعلة والتهجم على عمال البلدية في ساحة عدن.