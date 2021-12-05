وثائق.. المرور تصدر توضيحاً بشأن "إجازات السوق الدولية"

شفق نيوز/ اكدت مديرية المرور العامة العراقية، يوم الاحد، ان نماذج إجازات قيادة السيارات الدولية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليست هي المعتمدة عراقياً ودولياً.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لوحظ في الآونة انتشار بعض النماذج اجازات السوق الدولية في مواقع التواصل الاجتماعي، وكل هذه النماذج غير صحيحة".

وأضافت "ومن اجل عدم استغلال المواطنين من قبل اصحاب النفوس الضعيفة نود ان نوضح النموذج والاستمارة لإجازة السوق الدولية المرفق بالصور ادناه".

وتابعت المديرية "نؤكد للمواطنين ممن يودون الحصول على اجازة سوق دولية بأن الإجراءات بسيطة جداً ومتابعة من قبل مدير المرور العام شخصياً وبإمكانهم مراجعة شعبة الاجازات في مقر مديريتنا الكائن في منطقة زيونة قرب ملعب الشعب الدولي مستصحبين معهم المستمسكات المطلوبة للحصول على الإجازة".

وانتشرت منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي نماذج لإجازات السوق الدولية أدعى ناشروها أنها معتمدة من قبل مديرية المرور العامة العراقية وباقي دول العالم.