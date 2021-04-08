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وثائق .. الحكومة العراقية تصدر خمسة قرارات تتعلق بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-08T12:17:24+0000
وثائق .. الحكومة العراقية تصدر خمسة قرارات تتعلق بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين

وثائق .. الحكومة العراقية تعلن عن خمسة قرارات تتعلق بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين

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