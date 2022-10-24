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"واوي" يهاجم رضيعاً بذي قار وغرق امرأة في فرات النجف

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-24T08:18:22+0000
"واوي" يهاجم رضيعاً بذي قار وغرق امرأة في فرات النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الاثنين، بانتشال جثة امرأة من مياه نهر الفرات، فيما هاجم حيوان مفترس طفلاً رضيعاً وأمه في ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة النهرية عثرت على جثة امرأة ثلاثينية داخل نهر الفرات قرب مديرية الدفاع المدني وسط محافظة النجف، وتم انتشالها وارسالها الى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

من جانب آخر، أبلغ مصدر محلي في ذي قار، وكالة شفق نيوز، بأن "ثعلباً (واوي) هاجم قرية عبد الجليل الخير الله في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار وتسبب بإصابة طفل عمره 40 يوما وام الطفل التي هاجمها أيضاً عندما حاولت انقاذ ولدها من انيابه".

يشار إلى أن محافظة ذي قار شهدت خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي هجوماً غير مسبوق من قبل قطيع من  الذئاب على قرية البو جمعة شمالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، ما أسفر عن جرح ما لا يقل عن عشرة أشخاص من أفراد القرية بينهم أطفال.

وعادت مرة أخرى وهاجمت القرية نفسها وتسببت بإصابات كما تم قتل بعضها من قبل الأهالي، بحسب شهود عيان أكدوا الخبر لوكالة شفق نيوز.

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