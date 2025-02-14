"أوامر" من وزير النفط العراقي بنقل 3 مسؤولين بشركة مصافي الشمال (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدر وزير النفط حيان عبد الغني، أمراً وزارياً يقضي بإعفاء مسؤولين في شركة مصافي الشمال، وهم كل من معاون مدير عام الشركة، ومدير هيئة الطاقة، ومدير هيئة الإنتاج الخارجية.

وجاء في وثيقة رسمية حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منها، أن "وزير النفط، أعفى مصعب أحمد إبراهيم، من مهام منصب معاون مدير عام شركة مصافي الشمال، وتنسيبه للعمل في شركة غاز الشمال، وعلي عبد السلام، من مهام منصب مدير هيئة الطاقة في الشركة، وتنسيبه للعمل في شركة نفط الشمال".

وأشارت الوثيقة، إلى "إعفاء محمد عبد الله عبد، من مهام منصب مدير هيئة الإنتاج الخارجية في شركة مصافي الشمال، وتنسيبه للعمل في شركة غاز الشمال"، مؤكدةً أن "تنسيبهم يعتبر نقلاً دائماً بالدرجة الوظيفية دون التخصيص المالي".