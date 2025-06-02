أوامر من السوداني بشأن أسعار البيع بعد "استقرار الدولار"

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، الدوائر المختصة بمكافحة الجريمة الاقتصادية بمتابعة ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار خصوصاً أصحاب المواد الغذائية والأدوية والمخابز والأفران، نظراً لـ"استقرار أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي".

وبحسب التوجيه الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تضمن: "بالنظر لاستقرار أسعار الصرف (الدولار) أمام الدينار العراقي، لوحظ قيام بعض الشركات والتجار وضعفاء النفوس باستغلالهم للأسعار أو إبقائها على وضعها السابق دون مراعاة الاستقرار في الأسواق وبالأخص أصحاب المواد الغذائية والأدوية وأصحاب المخابز والأفران، لعدم التزامهم بتعديل أسعار البيع للمواد التي يحتاجها المواطن بشكل يومي حيث لايوجد دور رقابي واضح من قبل الدوائر الاقتصادية لمتابعة تلك الحالات".

وجاء في التوجيه أيضاً، أنه "بعد اطلاع رئيس مجلس الوزراء على المضمون أعلاه، أمر قيام الدوائر المختصة بمكافحة الجريمة الاقتصادية بمراقبة ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، والتنسيق مع وزارات التجارة والزراعة والصحة لضمان ثبات النسبة السعرية للمواد التي تمس حياة المواطن بشكل دوري".