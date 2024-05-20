أوامر قبض واستقدام لـ12 موظفاً بصحة ديالى لإهدارهم 1,5 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، تنفيذ أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقّ عددٍ من مُوظَّفي دائرة صحَّة مُحافظة ديالى؛ على خلفيَّة إهدارهم قرابة 1.5 مليار دينارٍ من المال العام.

وتحدث مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقّ رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات والاعتدال في دائرة صحَّة ديالى البالغ عددهم (6) مُتَّـهمين، بعد أن أثبتت نتائج تدقيق مُشتريات الدائرة خلال النصف الثاني من العام 2023 التي أجراها مكتب تحقيق ديالى وجود مغالاةٍ كبيرةٍ في أسعار شراء الأجهزة والموادّ والمُستلزمات الطبيَّة.

وأضاف المكتب أن نتائج التدقيق الأوليّ، التي قام بها فريقٌ من شعبة التحرّي والضبط في المكتب، أشارت إلى هدر مبلغ (1,444,000,000) مليار دينارٍ من المال العامّ في عمليَّة الشراء لمصلحة دائرة الصحَّة وعددٍ من المُستشفيات التابعة لها.

وأوضح أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في ديالى أصدر إضافة إلى أوامر القبض بحقّ (8) مُتَّـهمين نُفِّذَ منها ستة، أمر استقدام بحقِّ (4) آخرين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لافتاً إلى ضبط أصل وصولات الشراء التي تحتوي على مُغالاةٍ في الأسعار.