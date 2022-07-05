سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أوامر قبض بحق موظفين في ذي قار بسبب واقعة الكلور

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-05T06:11:50+0000
أوامر قبض بحق موظفين في ذي قار بسبب واقعة الكلور

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن القضاء أصدر مذكرة قبض بحق ثلاثة موظفين بسبب واقعة الكلور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قاضي محكمة تحقيق قضاء قلعة سكر، شمالي محافظة ذي قار، أصدر مذكرة قبض بحق 3 موظفين في دائرة ماء القضاء بسبب تسرب الكلور والتسبب في اختناق المئات من المواطنين".

وأضاف المصدر، أن "القرار صدر استنادا لأحكام المادة 351 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تصل عقوبتها للإعدام".

وكان محافظ ذي قار محمد هادي الغزي وجه، يوم أمس، بإقالة المقصرين في قضية تسرب غاز الكلور في قضاء قلعة سكر، مؤكدا في الوقت نفسه أن جميع حالات الاختناق والتحسس الناجمة عنه تماثلت للشفاء.

وسبق أن أفاد مصدر محلي بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، بتسجيل 310 حالات اختناق في حادث تسرب غاز الكلور من إحدى المحطات المائية.

من جهتها ذكرت شرطة قضاء قلعة سكر، أن سبب الحادث هو تآكل وتلف في صمام الأسطوانة، وتم تشخيص حالات تحسس لعدد من الأشخاص.

related

مجهولون يسرقون أشهر "حسينية" في شمال ذي قار

Date: 2022-02-16 15:28:15
مجهولون يسرقون أشهر "حسينية" في شمال ذي قار

وقفة احتجاجية في البصرة واطلاق نار قرب مقر قيادة شرطة ذي قار

Date: 2019-11-30 09:33:02
وقفة احتجاجية في البصرة واطلاق نار قرب مقر قيادة شرطة ذي قار

قرويون يقطعون الكهرباء عن مدينة جنوبي العراق

Date: 2022-05-22 06:49:27
قرويون يقطعون الكهرباء عن مدينة جنوبي العراق

310 حالات اختناق في حصيلة نهائية لحادثة "كلور" ذي قار

Date: 2022-07-03 19:44:04
310 حالات اختناق في حصيلة نهائية لحادثة "كلور" ذي قار

حريق كبير يلتهم معمل تدوير النفايات جنوبي ذي قار

Date: 2021-06-13 09:00:06
حريق كبير يلتهم معمل تدوير النفايات جنوبي ذي قار

ذي قار تعطل الدوام الرسمي يومين لهذا السبب

Date: 2019-12-14 16:21:41
ذي قار تعطل الدوام الرسمي يومين لهذا السبب

مصدر طبي يوضح لشفق نيوز تطورات الحمى النزفية في محافظة ذي قار

Date: 2022-05-08 14:45:12
مصدر طبي يوضح لشفق نيوز تطورات الحمى النزفية في محافظة ذي قار

محتجون غاضبون يلوحون بإغلاق مواقع نفطية "مهمة" جنوبي العراق

Date: 2022-03-06 06:18:07
محتجون غاضبون يلوحون بإغلاق مواقع نفطية "مهمة" جنوبي العراق