أوامر قبض بحق موظفين في ذي قار بسبب واقعة الكلور

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن القضاء أصدر مذكرة قبض بحق ثلاثة موظفين بسبب واقعة الكلور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قاضي محكمة تحقيق قضاء قلعة سكر، شمالي محافظة ذي قار، أصدر مذكرة قبض بحق 3 موظفين في دائرة ماء القضاء بسبب تسرب الكلور والتسبب في اختناق المئات من المواطنين".

وأضاف المصدر، أن "القرار صدر استنادا لأحكام المادة 351 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تصل عقوبتها للإعدام".

وكان محافظ ذي قار محمد هادي الغزي وجه، يوم أمس، بإقالة المقصرين في قضية تسرب غاز الكلور في قضاء قلعة سكر، مؤكدا في الوقت نفسه أن جميع حالات الاختناق والتحسس الناجمة عنه تماثلت للشفاء.

وسبق أن أفاد مصدر محلي بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، بتسجيل 310 حالات اختناق في حادث تسرب غاز الكلور من إحدى المحطات المائية.

من جهتها ذكرت شرطة قضاء قلعة سكر، أن سبب الحادث هو تآكل وتلف في صمام الأسطوانة، وتم تشخيص حالات تحسس لعدد من الأشخاص.