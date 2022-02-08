أوامر قبض بحق مسؤولين في ذي قار بتهم هدر المال العام

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الثلاثاء، بصدور مذكرة قبض بحق مسؤولين بالمحافظة من قبل النزاهة بتهم التلاعب بالمال العام.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عملية امنية مشتركة بين فريق من النزاهة وجهاز المخابرات الوطني اسفرت عن ضبط تلاعب في كميات الاسمدة المودعة في مخازن شركة التجهيزات الزراعية في عموم اقضية ونواحي محافظة ذي قار"، لافتاً إلى أن "التحرك الامني كشف عن وجود نقص بكميات بما لا يزيد على 400 طن من مادة السماد النباتي الممنوع تداوله بالاسواق ".

وبين المصدر، ان "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المحافظة اصدر على الفور أمراً بإلقاء القبض على مدير دائرة التجهيزات الزراعية في ذي قار وعدد من امناء المخازن في اقضية ونواحي المحافظة وفق المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

من جانب اخر، داهم فريق من النزاهة دائرة ضريبة المحافظة واعتقل موظفاً بداخلها متلبساً بالرشوة، وفق ماذكره مصدر امني لوكالة شفق نيوز.