سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أوامر قبض بحق مسؤولين في ذي قار بتهم هدر المال العام

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-08T11:59:44+0000
أوامر قبض بحق مسؤولين في ذي قار بتهم هدر المال العام

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الثلاثاء، بصدور مذكرة قبض بحق مسؤولين بالمحافظة من قبل النزاهة بتهم التلاعب بالمال العام.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عملية امنية مشتركة بين فريق من النزاهة وجهاز المخابرات الوطني اسفرت عن ضبط تلاعب في كميات الاسمدة المودعة في مخازن شركة التجهيزات الزراعية في عموم اقضية ونواحي محافظة ذي قار"، لافتاً إلى أن "التحرك الامني كشف عن وجود نقص بكميات بما لا يزيد على 400 طن من مادة السماد النباتي الممنوع تداوله بالاسواق ".

وبين المصدر، ان "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المحافظة اصدر على الفور أمراً بإلقاء القبض على مدير دائرة التجهيزات الزراعية في ذي قار وعدد من امناء المخازن في اقضية ونواحي المحافظة وفق المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

من جانب اخر، داهم فريق من النزاهة دائرة ضريبة المحافظة واعتقل موظفاً بداخلها متلبساً بالرشوة، وفق ماذكره مصدر امني لوكالة شفق نيوز.

related

قوة خاصة تداهم مركزاً صحياً لعلاج كورونا جنوبي العراق

Date: 2021-07-07 12:00:08
قوة خاصة تداهم مركزاً صحياً لعلاج كورونا جنوبي العراق

بالجرم المشهود.. النزاهة تعتقل موظفاً بارزاً في ذي قار

Date: 2022-01-17 07:38:40
بالجرم المشهود.. النزاهة تعتقل موظفاً بارزاً في ذي قار

بطلب من بغداد.. نزاهة ذي قار توقف مسؤولاً نفطياً بتهمة الرشوة

Date: 2021-09-22 20:58:27
بطلب من بغداد.. نزاهة ذي قار توقف مسؤولاً نفطياً بتهمة الرشوة

الجسر الكونكريتي يطيح بـ4 مسؤولين في ذي قار

Date: 2021-08-02 06:45:16
الجسر الكونكريتي يطيح بـ4 مسؤولين في ذي قار

وثائق.. حكومة ذي قار تشدد إجراءات تنقل السيارات الحكومية

Date: 2021-12-15 14:13:09
وثائق.. حكومة ذي قار تشدد إجراءات تنقل السيارات الحكومية

محتجون يغلقون دوائر حكومية جنوبي العراق

Date: 2021-05-02 06:00:59
محتجون يغلقون دوائر حكومية جنوبي العراق

مسبح استثماري يبتلع صبيا في ذي قار

Date: 2021-07-06 13:38:17
مسبح استثماري يبتلع صبيا في ذي قار

فيديو.. متظاهرون يقطعون جسراً رئيساً جنوبي العراق

Date: 2020-02-03 19:34:39
فيديو.. متظاهرون يقطعون جسراً رئيساً جنوبي العراق