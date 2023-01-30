أوامر إدارية بتثبيت عقود الداخلية على الملاك الدائم

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، ثمانية أوامر إدارية بتثبيت العقود على الملاك الدائم.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي أصدر عدداً من الأوامر الإدارية الخاصة بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى المديريات التابعة للوزارة

وتضمنت تلك الأوامر بحسب البيان:

１- الأمر الإداري ذي العدد ( 9209) في ( 26 / 1 / 2023) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى المديريات والدوائر التابعة للوكالة الإدارية والمالية.

２- الأمر الإداري ذي العدد (9204) في ( 26 / 1 / 2023) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي.

３- الأمر الإداري ذي العدد ( 9208) في ( 26 / 1 / 2023) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى قيادة شرطة محافظة بغداد/الكرخ.

４- الأمر الإداري ذي العدد ( 9205) في ( 26 / 1 / 2023) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى قيادة فرقة التدخل السريع.

５- الأمر الإداري ذي العدد ( 9207) في ( 26 / 1 / 2023) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى مديرية امن الافراد.

６- الأمر الإداري ذي العدد ( 9203) في ( 26 / 1 / 2023) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى دائرة العلاقات والإعلام.

７- الأمر الإداري ذي العدد ( 9202) في ( 26 / 1 / 2023) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى مديرية تحقيق الأدلة الجنائية.

８- الأمر الإداري ذي العدد (9206) في ( 26 / 1 / 2023) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى مديرية الاتصالات والنظم المعلوماتية.