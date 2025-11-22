أوامر بإغلاق "الغرفة الزجاجية" لجمع التبرعات في ساحة التحرير ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم السبت، بصدور قرار بإلغاء مبادرة الغرفة الزجاجية لجمع التبرعات في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، وذلك بعد 24 ساعة فقط من انطلاقها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية قررت إلغاء فقرة الغرفة الزجاجية التي تساهم في دعم المعاقين والتي نصبت وسط ساحة التحرير قبل عدة أيام".

وأكد أن "القوات الأمنية أمرت بإغلاق هذه الغرفة ورفعها فوراً"، دون معرفة أسباب هذا القرار.

وكانت مبادرة الغرفة الزجاجية قد انطلقت أمس الجمعة في ساحة التحرير ببغداد وكان المقرر منها الاستمرار لمدة عشرة أيام لجمع التبرعات لشراء كراسي كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة.