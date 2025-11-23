"واقعة مؤلمة".. رجل مسنّ يُرمى أمام مستشفى كركوك (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر طبي في مستشفى كركوك العام، اليوم الأحد، عن واقعة إنسانية مؤلمة تمثلت بقيام ذوي رجل طاعن في السن برميه أمام بوابة المستشفى، وهو في حالة صحية حرجة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفى تلقّى صباح اليوم بلاغًا بوجود رجل مسن تُرك أمام المدخل الرئيسي دون مرافقة أي شخص من عائلته"، مبينًا أن "الكادر الطبي بادر على الفور بنقله إلى قسم الطوارئ لتقديم الإسعافات العاجلة".

وأضاف المصدر أن "الرجل كان يعاني من تدهور صحي شديد، مع مؤشرات واضحة على الإهمال"، مشيرًا إلى أن "المستشفى أبلغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعرفة ملابسات الحادثة وهوية ذويه".

وأكد أن هذه الحادثة تُعدّ من الحالات النادرة التي تمر على مستشفى كركوك العام، مشددًا على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بشأن رعاية كبار السن وعدم التخلي عنهم في مثل هذه الظروف.