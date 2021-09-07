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واقعة طريفة.. عراقي يخيّر لصاً بين إعادة المسروقات أو فضحه

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-07T17:30:20+0000
واقعة طريفة.. عراقي يخيّر لصاً بين إعادة المسروقات أو فضحه

شفق نيوز/ في واقعة غريبة وطريفة بالوقت نفسه، خيّر مواطن عراقي في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، أحد اللصوص بين إعادة المسروقات التي سرقها من منزله أو نشر فيديو المراقبة.

وبعيداً عن السلطات والقضاء، حاول المواطن حجي حسن، إعادة مسروقاته بطريقة مبتكرة، دون أن يلحق العار بالسارق وبأهله.

وخاطب الرجل، اللص، عبر يافطة علقها على باب منزله، قائلا، "عزيزي الحرامي الغبي، الأغراض اللي سرقتهن من داخل البيت رجعهن والك مهلة 38 ساعة لأن عندي فيديو كامل مصور عليك".

وحذر حجي حسن، السارق، بأنه "يعرفه ولا يرغب بفضح أهله لأنهم خوش ناس وعيب رجع الاغراض واني استرك".

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