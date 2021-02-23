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واشنطن تكرم سيدة عراقية لدورها الحاسم في كشف "الفضائيين"

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-23T16:21:42+0000
واشنطن تكرم سيدة عراقية لدورها الحاسم في كشف "الفضائيين"

شفق نيوز/ كرّم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، مسؤولة عراقية في البنك المركزي العراقي لدورها في الكشف عن الموظفين "الفضائيين" في المؤسسات الحكومية.

وهنأت السفارة في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، "السيدة ضحى محمد على تكريمها من قبل وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن لعملها الرائد في مكافحة الفساد في العراق".

وأضافت السفارة "صممت السيدة محمد وقادت مبادرة للبنك المركزي العراقي لإنشاء بنية تحتية لبطاقات الائتمان على مستوى الدولة، تسهل مدفوعات الرواتب الرقمية"، مبينة أن "هذه المدفوعات تؤسس مساراً قابلاً للتدقيق يتيح لحكومة العراق تنفيذ المهمة المستمرة الصعبة بل والحاسمة المتمثلة في تطهير كشوف مرتباتها من الموظفين الفضائيين".

وتشغل ضحى عبد الكريم محمد منصب مدير عام دائرة المدفوعات في البنك المركزي العراقي.

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