واشنطن تعاقب أفرادا وكيانات على علاقة بالحوثيين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، إدراج 12 فرداً وكياناً على صلة وارتباط بالحوثيين، على لائحة العقوبات، فيما أشارت إلى أن المعاقبين الجدد لعبوا دوراً حاسما في تمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار يقودها الحوثيون.

وبحسب بيان للخزانة، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن إجراء اليوم شمل المواطن الماليزي والسنغافوري محمد روسلان بن أحمد المقيم في إندونيسيا، والمواطن الصيني تشوانغ ليانغ المقيم في الصين، الذي سهل الشحنات غير المشروعة وشارك في غسل الأموال للحوثيين.

وأضافت أن "شبكة (سعيد الجمل) تواصل توفير عشرات الملايين من الدولارات من الإيرادات للحوثيين في اليمن من خلال شحنها من السلع الإيرانية، بما في ذلك النفط، وهو تيار تمويل يدعم هجمات الحوثيين المستمرة ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر".

ونقل البيان، عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، قوله: "يؤكد إجراء اليوم تركيزنا على تعطيل شبكة الحوثيين المترامية الأطراف من الميسرين الماليين والشركات الوهمية والسفن، التي تمكن المصدر الرئيسي لتمويل أنشطة المجموعة المزعزعة للاستقرار".

وتابع نيلسون: "ستستمر الخزانة في تعطيل الجهات الفاعلة الحاسمة لعمليات هذه الشبكة، فضلا عن قدرة الحوثيين على زيادة زعزعة استقرار المنطقة وتهديد التجارة الدولية".