واسط.. 85 مدرسة مهددة بالسقوط وأزمة "الدوام الثلاثي" تتفاقم

شفق نيوز- واسط

كشف عضو لجنة التربية في مجلس محافظة واسط، حبيب البدري، يوم السبت، عن وجود العديد من المدارس المهددة بالسقوط في المحافظة.

وقال البدري، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً عقد في مجلس المحافظة مؤخراً بين لجنة التربية في المجلس ومسؤولي وزارة التربية في المحافظة، حيث بين مسؤول قسم الأبنية المدرسية في مديرية تربية واسط وجود قرابة 85 مدرسة آيلة للسقوط في مناطق المحافظة".

وأضاف أن "هذا التقرير يأتي اخلاءً للمسؤولية على خلفية حادثة الهايبر ماركت التي حصلت منتصف العام الحالي"، مبيناً أن "اللجنة قررت إدخال مديرية الدفاع المدني وديوان المحافظة طرفاً ثالثاً في الموضوع وإعادة الكشف على هذه المدارس التي يعتقد انها آيلة للسقوط لبيان مدى دقة هذا التقرير، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه".

وأشار البدري، إلى أن "هناك العشرات من المدارس التي اعتبرت آيلة للسقوط سابقاً وتم هدمها في واسط، وبقيت دون أي عمل فيها لغاية اليوم"، موضحاً أن "الدوام الثلاثي تفشى بشكل كبير في مدينة الكوت وضواحيها، وبات هناك اكتظاظ في الصفوف".

ودعا المسؤول الحكومي، إلى "إعادة قراءة هذا الموضوع بشكل واسع ومنحه أهمية كبيرة من قبل الجهات التنفيذية في المحافظة".

والدوام الثلاثي، هو استيعاب مدرسة واحدة لثلاثة أنواع من الدوام، (صباحي، ظهري، مسائي) في اليوم الواحد، وهو ما يعني تقليل ساعات دوام الفترة عن وقتها الطبيعي لاستغلال الوقت أكثر.