واسط.. 5 ضحايا بحادث سير والعثور على جثة شاب مفقود

شفق نيوز- واسط

أفاد مصدر طبي في محافظة واسط، مساء الجمعة، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير، والعثور على جثة شاب بعد أيام من اختفائه، في حادثين منفصلين شهدتهما المحافظة.

وعن حادث السير، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بـ"مصرع شخصين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث سير مروع نتيجة تصادم عجلتين على طريق (واسط_بغداد)".

وأشار إلى أن "عجلات الإسعاف نقلت المصابين للمستشفى لغرض تلقي العلاج والجثتين للطب العدلي".

إلى ذلك، قال مصدر مطلع للوكالة إنه "تم العثور على جثة شاب في ناحية جصان تعود لأحد المواطنين المفقودين منذ أكثر من ثلاثة أيام".

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن "المجنى عليه كان في يوم فقدانه قد استقل دراجة مع أحد أصدقائه من أبناء المنطقة، ولم يعد للمنزل لاحقاً".

كما كشف المصدر أن "التحقيقات أشارت إلى أن عائلة المجنى عليه مطلوبة ثأر عشائري بسبب جريمة قتل سابقة مرتكبة من قبلها"، مضيفاً أن "الأجهزة الأمنية تعمل حالياً على تفكيك خيوط الجريمة لمعرفة المتهمين فيها واعتقالهم".