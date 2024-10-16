واسط وبغداد.. 3 حالات انتحار إحداها لضابط متقاعد وحادث سير ينهي حياة امرأة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بانتحار ضابط كبير متقاعد، في محافظة واسط، وتسجيل حالتي انتحار لشاب وفتاة ومصرع امرأة بحادث سير في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطا برتبة عميد متقاعد، أقدم على الانتحار، برمي نفسه من أعلى جسر الصويرة بمحافظة واسط في نهر دجلة".

ولفت المصدر إلى أن "فرق الغواصين تجري عملية البحث لغرض انتشال الجثة"، مؤكداً أن "أسباب الانتحار لم تعرف بعد".

وبين المصدر أن "امرأة من مواليد 1962، لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لحادث دهس من قبل عجلة مدنية على الطريق العام باتجاه الحسينية شمالي بغداد".

وأكد المصدر أن "صاحب العجلة الذي ارتكب الحادث قد تم اعتقاله وإيداعه التوقيف".

في حين أشار المصدر إلى أن "شاباً من مواليد 2001، أقدم على الانتحار بشنق نفسه مستخدماً حبلاً معلقاً بالمروحة السقفية داخل غرفته ضمن منطقة حي الشماسية في منطقة الأعظمية".

وبين المصدر أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن دوافع الانتحار كانت بسبب عدم حصول الضحية على وظيفة حكومية".

إلى ذلك، لفت المصدر إلى أن "فتاة من مواليد 2009، أقدمت كذلك على الانتحار، بشنق نفسها مستخدمة حبلاً معلقاً بسقف غرفتها ضمن قضاء المحمودية، في حين لم تعرف أسباب الانتحار بعد".