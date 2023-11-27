واسط والمثنى تعطلان الدوام لمناسبة دينية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة محافظتي واسط والمثنى، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى وفاة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد، في حين تم استثناء الدوائر الخدمية والمصارف من العطلة.

وقال محافظ واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "حسب السياق السنوي، فان يوم غد عطلة رسمية في واسط بذكرى استشهاد الزهراء لإتاحة الفرصة أمام المؤمنين لأداء مراسم الزيارة"، مبينا أن "العطلة لا تشمل الدوائر الخدمية والمصارف".

من جهته أعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الثلاثاء بمناسبة ذكرى استشهاد الزهراء".

وكانت محافظتي النجف وذي قار قد أعلنتا في وقت سابق من اليوم عطلة رسمية في دوائرهما الرسمية بمناسبة ذكرى وفاة السيدة فاطمة الزهراء أيضا.