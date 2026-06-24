واسط.. متظاهرون يغلقون مجلس المحافظة والأمن يفرقهم بـ"القنابل والمياه" (فيديو)

شفق نيوز- واسط

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإغلاق محتجين على تردي الطاقة الكهربائية، لمبنى مجلس المحافظة، قبل أن يتقابلهم القوات الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تظاهرة انطلقت في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، احتجاجا على تردي الكهرباء، وخلال أقدم المتظاهرون على إغلاق مبنى مجلس المحافظة".

وأضاف أن "القوات الأمنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع، بهدف تفريق التظاهرة، واستخدمت أيضا خراطيم المياه".

وبين أن "عملية تفريق المتظاهرين ما تزال مستمرة حتى الان".

إلى ذلك، كشف ناشط، رفض ذكر أسمه، أن "المتظاهرين تعرضوا لقمع كبير، وجرى اعتقال أكثر من 10 متظاهرين".

وتابع أن "مجلس المحافظة تم إغلاقه من قبل المتظاهرين، ولم يعاد فتحه حتى الان".