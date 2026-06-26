واسط.. قوة أمنية تداهم منازل المحتجين على تردي الكهرباء وتعتقل عددا منهم

شفق نيوز- واسط

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمداهمة قوة أمنية لمنازل المواطنين الذين تتظاهروا احتجاجا على تردي الكهرباء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية داهمت منازل المواطنين والناشطين الذين خرجوا بتظاهرة للمطالبة بتوفير الكهرباء في واسط".

وأضاف أن "القوة اعتقلت عدد من المواطنين والناشطين، بعد مداهمة منازلهم".

وشهدت محافظة واسط، تظاهرات خلال اليومين الماضيين، احتجاجا على تردي الكهرباء، وقد أغلق المتظاهرون مبنى مجلس المحافظة، قبل أن يتقابلهم القوات الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع.

وقال مصدر أمني، في حينها لوكالة شفق نيوز، إن "تظاهرة انطلقت في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، احتجاجا على تردي الكهرباء، وخلال أقدم المتظاهرون على إغلاق مبنى مجلس المحافظة".

وأضاف أن "القوات الأمنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع، بهدف تفريق التظاهرة، واستخدمت أيضا خراطيم المياه".

إلى ذلك، كشف ناشط، رفض ذكر أسمه، في تصريح أمس الأول لوكالة شفق نيوز، أن "المتظاهرين تعرضوا لقمع كبير، وجرى اعتقال أكثر من 10 متظاهرين".