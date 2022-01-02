ست محافظات عراقية تعلن تعطيل دوامها بذكرى اغتيال "المهندس- سليماني"

شفق نيوز/ أعلنت ست محافظات عراقية، يوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال "ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني".

جاء ذلك في بيانات رسمية صدرت عن الحكومات المحلية لمحافظات "البصرة، بابل، ذي قار، واسط، ديالى، كربلاء"، وردت إلى وكالة شفق نيوز، واعلنوا خلالها تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين الموافق الثالث من كانون الثاني الجاري.

وفي فجر يوم الثاني من كانون الثاني/ يناير من العام 2020 تم اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بغارة جوية نفذتها طائرة مسيرة امريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.