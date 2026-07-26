واسط تؤكد جاهزيتها لاستقبال زوار الأربعين: الأعداد أقل من العام الماضي

شفق نيوزـ واسط

أكد رئيس مجلس محافظة واسط، عادل محمد، يوم الأحد، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين، فيما أشار إلى استمرار انسيابية دخول الزائرين الإيرانيين عبر منفذ زرباطية الحدودي، لكن بأعداد أقل من الأعوام الماضية.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "حركة الزوار مستمرة وبوتيرة تصاعدية، إذ سجل يوم أمس دخول أكثر من 102 ألف زائر عبر منفذ زرباطية، فيما تشير التوقعات إلى وصول عدد الداخلين اليوم إلى أكثر من 140 أو 150 ألف زائر".

وأضاف أن "عملية التفويج تسير بسلاسة وبشكل جيد، بفضل التنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية، بما يضمن انسيابية حركة الزائرين وعدم حدوث أي اختناقات".

وأوضح أن "المحافظة مستمرة بتجهيز المواكب بالماء الصالح للشرب والثلج، إلى جانب توفير مختلف الخدمات الضرورية للزائرين، ضمن الخطة المعدة لاستقبال الحشود المتوجهة إلى كربلاء لإحياء مراسم زيارة الأربعين".

وأشار رئيس مجلس محافظة واسط إلى أن "الأوضاع في المحافظة تحت السيطرة، وجميع المؤسسات المعنية تعمل بشكل متواصل لضمان نجاح الزيارة".

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي قرر، الثلاثاء الماضي، تخصيص 52.5 مليار دينار لدعم خطة زيارة الأربعين واستئجار 2400 حافلة لنقل الزائرين، فضلاً عن تخويل شركة "سومو" باستيراد زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتدارك العجز وتأمين متطلبات الطاقة خلال الأيام المقبلة.

ويحيي المسلمون الشيعة سنوياً الزيارة الأربعينية، التي تصادف مرور 40 يوماً على عاشوراء، إحياءً لذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).