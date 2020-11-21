واسط تؤكد السيطرة على "السيول الإيرانية" وتطالب بغداد بمنحة طوارئ لمواجهتها

شفق نيوز/ أكدت الحكومة المحلية في محافظة واسط، يوم السبت، أن موقف السيول القادمة من يران مسيطر عليه، مطالبة في ذات الوقت الحكومة الاتحادية في بغداد بإطلاق بإطلاق منحة الطوارئ السنوية المخصصة لمواجهة السيول.

وأعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "تفعيل خلية أزمة السيول في المحافظة، تحسبا للحالات الطارئة نتيجة هطول الأمطار وارتفاع مناسيب الأنهر أو زيادة كميات مياه السيول"، مشيرا إلى أن "الحكومة المحلية وجهت باستنفار دوائرها للاستعداد والتهيؤ للطوارئ المحتملة مع زيادة نسبة هطول الأمطار ومساعدة المواطنين ومعالجة مشاكل تصريف المياه وإصلاح وإعادة فتح الطرق المتضررة".

وأوضح المحافظ أن "موقف السيول القادمة من الجمهورية الاسلامية الايرانية لا يزال مسيطر عليه بعد وضع الخطط اللازمة لتحويل مجراها بعيدا عن المناطق السكنية".

ودعا المياحي دعا الحكومة المركزية إلى إطلاق منحة الطوارئ السنوية المخصصة لمواجهة السيول لإتمام كافة الاستعدادات في المحافظة لضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم".