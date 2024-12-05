واسط تهاجم وزارة الكهرباء وتنشر جدولاً بساعات التجهيز بين المحافظات

شفق نيوز/ هاجمت الحكومة المحلية في محافظة واسط، يوم الخميس، وزارة الكهرباء واتهمتها بالتمييز وعدم المهنية بخصوص توزيع ساعات التجهيز بين المحافظات.

ونشر المحافظ محمد جميل المياحي جدولاً يبين ساعات تجهيز كل محافظة، حيث كانت ساعات تجهيز محافظة واسط 6.30، فيما كانت البصرة 24 ساعة والنجف وميسان 22 ساعة لكل منهما.

وعلق المياحي على الجدول قائلا، "هكذا توزع وزارة الكهرباء الإنتاج بين المحافظات.. شاهدوا مستوى التمييز.. شاهدوا مستوى عدم المهنية.. شاهدوا حجم الاستخفاف بمحافظات دون محافظات اخرى".