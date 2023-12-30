واسط تنعى 8 من مواطني المحافظة قضوا في حوادث سير

شفق نيوز/ نعى محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم السبت، 8 من مواطني المحافظة قضوا بحوادث سير فيما أصيب 6 آخرين خلال هذا اليوم فقط، فيما دعا دوائر المرور والأجهزة الأمنية الساندة، بتطبيق قوانين المرور بـ"صرامة"، واتخاذ أقسى العقوبات بحق المخالفين.

وقال محافظ واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "يوم قاسٍ على محافظتنا، حيث نعينا هذا اليوم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا العزيزة، نتيجة لحوادث مرورية مأساوية مؤسفة متفرقة بمناطق مختلفة في واسط أدت إلى وفاة 8 أشخاص، واصابة 6 آخرين".

وأضاف البيان "نهيب بجميع الاخوة السائقين بالإلتزام الكامل بجميع القوانين والتعليمات المرورية، وتعليمات السلامة والأمان، وعدم الإفراط بالسرعة، في ظل ظروف مناخية غير اعتيادية، سيما ساعات الصباح الاولى التي تشهد ضباب أو انعدام للرؤيا ، والتي غالباً ما تتسبب في حوادث مؤسفة يذهب ضحيتها الأبرياء".

كما شدد البيان على "دوائر المرور والأجهزة الأمنية الساندة، بتطبيق قوانين المرور بصرامة، من أجل سلامة المواطنين، وإلزام السائقين بالسير وفق تعليمات الطرق وقواعد السير الأمن، واتخاذ أقسى العقوبات بحق المخالفين الذين يُعرضون حياة الناس للخطر".