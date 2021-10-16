واسط تقترح على مجلس الوزراء موعداً لبدء العام الدراسي وجعله حضورياً

شفق نيوز/ اقترح محافظ واسط محمد المياحي، يوم السبت، على رئاسة الوزراء موعداً لبدء العام الدراسي الجديد وجعله حضورياً.

وجاء في كتاب رسمي بعثه المياحي الى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، أنه "من اجل النهوض بالواقع التربوي لاسيما ونحن مقبلون على بدء العام الدراسي الجديد ونظرا للحاجة الملحة لإعادة انتظام الدوام في مدارس المحافظة كافة واكمال كافة الاستعدادات نقترح الايعاز الى وزارة التربية أن يكون بداية العام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۱/۱۰/۱۹".

واقترح المياحي أن يكون الدوام حضوريا مع الغاء عطلة يوم السبت".