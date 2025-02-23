واسط تغير توقيت دوام المدارس والمثنى تعطله يوم غد بسبب الطقس البارد
شفق نيوز/ قررت مديرية تربية واسط، مساء اليوم الأحد، تغير توقيت دوام
المدارس لهذا الأسبوع، فيما عطلت تربية المثنى الدوام الرسمي في المدارس على
خلفية الطقس البارد الذي ضرب العراق خلال الساعات القليلة الماضية.
وذكرت المديرية
العامة لتربية واسط، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظراً لانخفاض درجات
الحرارة وحفاظاً على صحة ابنائنا الطلبة والتلاميذ يكون دوام المدارس الدوام
الصباحي فقط الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة طيلة ايام الأسبوع
الجاري".
وفي والمثنى، ذكرت مديرية التربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "انخفاض
درجات الحرارة، وخشيةً من تأثيره على الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة
والإعدادية، نقرر تعطيل الدوام ليوم غدٍ الاثنين لطلبة هذه المراحل فقط، مع
استمرار باقي الفعاليات الحكومية بنشاطها الرسمي".
ودعت المديرية، بحسب البيان، العائلات، إلى "اتخاذ الإجراءات
الاحترازية اللازمة لحماية أبنائهم خلال موجة البرد المتوقعة في الأيام الثلاثة".
وكان محافظ
كركوك، ريبوار طه، قد قرر في وقت سابق اليوم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يومي
الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.
ولاحقاً قرر
محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غدٍ الاثنين،
بسبب انخفاض درجات الحرارة وتأثيراتها على الطلبة.
وقال الدخيل، في
بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوام الموظفين في الدوائر الحكومية سيكون
عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وذلك للتخفيف من آثار البرد
القارس على الكوادر الإدارية والموظفين".
كما أعلن محافظ
صلاح الدين بدر الفحل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تعطيل الدوام الرسمي في
مدارس المحافظة بسبب الانخفاض الحاد وغير المألوف في درجات الحرارة ليوم غد.
كذلك قررت
ممثليات وزارة التربية والمدارس العربية المرتبطة بها، في أربيل، والسليمانية،
ودهوك، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين لسوء الأحوال الجوية.
وقرر محافظ
حلبجة في إقليم كوردستان، آزاد توفيق، مساء اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي
ليوم غد في قضاءين تابعين للمحافظة، بسبب موجة الصقيع التي تجتاح الإقليم وعموم
العراق.
وذكر بيان ورد
لوكالة شفق نيوز، أنه بسبب العاصفة التي جلبت الثلوج والأمطار إلى منطقة
هورامان، وبناءً على مقترح المحافظ آزاد توفيق، تقرر إعلان يوم غدٍ الاثنين عطلة
رسمية في قضاءي بياره وتويله وقراهما، نظراً للظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة.
وشمل القرار
تعطيل جميع الدوائر الحكومية والمدارس ورياض الأطفال في حدود الأقضية المذكورة.
كما أشير إلى
أن هذه العطلة لا تشمل الطلبة الذين لديهم امتحانات تمهيدية، حيث ستُجرى
امتحاناتهم خارج الأقضية المشمولة بالقرار.
وأعلنت هيئة
الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، نشرة بدرجات
الحرارة في عموم البلاد ليوم غد الاثنين.
ووفقاً للنشرة
التي وردت لوكالة شفق نيوز، فإن محافظة السليمانية بإقليم كوردستان ستسجل أدنى
درجة حرارة تتراوح بين 2 درجة مئوية و4 درجات تحت الصفر.
فيما تتراوح
درجات الحرارة في محافظة البصرة بين 4 إلى 15 درجة، أما العاصمة بغداد فستصل
درجة الحرارة فيها إلى الصفر المئوي.
وسبق للراصد
الجوي علي الجابر الزيادي أن كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد،
أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن
درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.